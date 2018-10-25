Названы сроки начала продаж нового КамАЗ, сделанного из Mercedes

Да, новинка выглядит едва ли не лучше германского «донора» — вы только посмотрите на эти формы, ни о какой кургузости и квадратичности больше речи не идет. Родоначальник нового семейства грузовиков К5 унифицирован с Mercedes-Benz Actros последнего, нынешнего поколения. Помимо премиальности от «немца» КамАЗу досталась целая россыпь деталей. Хотя и 80% комплектующих принадлежат российским производителям.

Под капотом нового КамАЗ 54901 — шестицилиндровый 12-литровый турбодизель, работающий в мощностном диапазоне от 380 до 550 «лошадей». Разработчики уверяют, что движок легко и без проблем отходит до 1 500 000 километров.

Пилотная партия грузовиков встанет на конвейер в этом году, а в серийное производство новейший тягач отправится в следующем.