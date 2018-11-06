Jeep Concept Freedom: как будут выглядеть американские внедорожники через 10 лет

Новый рендер будущего концепта в очередной раз намекает, что традиции и консерватизм, которыми славился американский производитель, постепенно сдают свои позиции под натиском времени.

По крайней мере это очевидно для итальянского художника Антонио Палья, который представил футутристический образ Jeep Freedom, переполненный хитросплетениями острых углов и ломаных граней. О том, что это Jeep напоминает лишь логотип и радиаторная решетка с характерным рисунком.