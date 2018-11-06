Jeep Concept Freedom: как будут выглядеть американские внедорожники через 10 лет

В Сети опубликовано изображение нового прототипа от культовой марки, по которому можно судить, как будет выглядеть модели Jeep лет через десять. Дизайнер Антонио Палья создал виртуальный проект под названием Jeep Concept Freedom.
Новый рендер будущего концепта в очередной раз намекает, что традиции и консерватизм, которыми славился американский производитель, постепенно сдают свои позиции под натиском времени.
По крайней мере это очевидно для итальянского художника Антонио Палья, который представил футутристический образ Jeep Freedom, переполненный хитросплетениями острых углов и ломаных граней. О том, что это Jeep напоминает лишь логотип и радиаторная решетка с характерным рисунком.
В остальном автомобиль с эффектным и экспрессивным экстерьером действительно выглядит «гостем из будущего», тем более, что в видениии Антонио Палья Jeep Freedom получит электрическую силовую установку и систему автономного управления.
Напомним, что с наступлением осени российское редставительство Jeep увеличило свои продажи на нашем рынке. В сентябре американский бренд представил у нас культовый внедорожник Wrangler в новой генерации, свежее поколение кроссовера Compass, а также обновленный Jeep Cherokee.