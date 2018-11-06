Почему выгода от использования в Москве электробусов весьма сомнительна

Идея использования электрических автобусов в России, которые будут полностью автоматизированными, бесшумными и экологически чистыми, появлялась еще несколько лет назад. Во всем мире также идет активное внедрение и оснащение общественного транспорта электробусами. Так, например, по дорогам Китая на данный момент передвигается около 100 000 таких транспортных средств. Эта цифра составляет приблизительно 20% от общего числа автобусного парка.
В России производством электробусов занимаются две ведущие компании в сфере машиностроения — ГАЗ (завод по производству автобусов располагается в Ликино-Дулеве, Московская область) и КамАЗ (производит автобусы в Нефтекамске). Еще два года назад в тестовом режиме электрические автобусы стали передвигаться по дорогам Москвы и ближайшего Подмосковья. Однако в этом году правительство столицы приняло решение расширить парк электробусов и закупило 200 машин общей стоимостью 12,7 млрд. рублей. Казалось бы, огромная сумма для двух сотен автобусов, однако в нее включены все расходы по введению в эксплуатацию такого типа транспорта: обустройство специализированных зарядных комплексов, техническое обслуживание электробусов и сопутствующих систем в течение 15 лет.