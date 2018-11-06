Почему выгода от использования в Москве электробусов весьма сомнительна

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В начале осени в Москве состоялся запуск транспорта нового поколения, работающего на электрическом двигателе. По задумке правительства столицы, использование электробусов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе. Устаревшие, а также негативно влияющие на состояние окружающей среды дизельные автобусы будут в скором времени практически полностью заменены высокотехнологичными и экологически чистыми электробусами. Но так ли удобно и практично это нововведение для нынешней Москвы?
Алексей Тузов

Идея использования электрических автобусов в России, которые будут полностью автоматизированными, бесшумными и экологически чистыми, появлялась еще несколько лет назад. Во всем мире также идет активное внедрение и оснащение общественного транспорта электробусами. Так, например, по дорогам Китая на данный момент передвигается около 100 000 таких транспортных средств. Эта цифра составляет приблизительно 20% от общего числа автобусного парка.

В России производством электробусов занимаются две ведущие компании в сфере машиностроения — ГАЗ (завод по производству автобусов располагается в Ликино-Дулеве, Московская область) и КамАЗ (производит автобусы в Нефтекамске). Еще два года назад в тестовом режиме электрические автобусы стали передвигаться по дорогам Москвы и ближайшего Подмосковья. Однако в этом году правительство столицы приняло решение расширить парк электробусов и закупило 200 машин общей стоимостью 12,7 млрд. рублей. Казалось бы, огромная сумма для двух сотен автобусов, однако в нее включены все расходы по введению в эксплуатацию такого типа транспорта: обустройство специализированных зарядных комплексов, техническое обслуживание электробусов и сопутствующих систем в течение 15 лет.

В данный момент электрические автобусы курсируют по 73-ему маршруту троллейбуса, позднее на 25, 36, 42 и 83 маршрутах также будут запущены автобусы нового поколения. До конца 2018 года планируется организовать движение электробусов по 22 районам столицы. В первый месяц запуска (с 1 по 30 сентября) проезд на новом виде общественного транспорта был для москвичей и гостей столицы бесплатным. Далее стоимость будет равна проезду на любом виде наземного транспорта. Тем не менее, некоторые горожане скептически отнеслись к презентации и введению в эксплуатацию подобного транспорта: они считают бесполезным приобретение дорогостоящего подвижного состава при наличии сетей трамвайных и троллейбусных путей. По их мнению, рациональнее было бы развить уже существующие маршруты движения успешно используемого электрического транспорта города.

Действительно, проект затратный. Ведь помимо приобретения самих подвижных составов, необходима установка специализированных зарядочных пунктов. Как известно, каждый квадратный метр земли в столице, а особенно в пределах ТТК, уже выделен под какие-либо нужды города, либо его аренда обойдется в несколько миллионов рублей. Для того чтобы быстрее окупить проект, Мосгортрансом, вполне вероятно, может быть принято решение об увеличение цен на проезд в самом электробусе, а также на всем наземном транспорте столицы.

И хотя мэр Москвы отметил, что инновационные электробусы потребляют на 18% меньше электроэнергии чем троллейбусы, но тут важно помнить, что троллейбусы имеют возможность подзарядки на протяжении всего пути движения, в то время как заряда электробуса хватает приблизительно на 40 км, а далее необходима полная зарядка двигателя на специализированных станциях, которая длится около 30 минут. Расстояние, которое автобус проезжает без дополнительной подзарядки довольно мало. Это может стать ключевой проблемой их использования. Совершив рейс, водителю необходимо припарковать электробус около специализированной стойки и соединить ее контакты с пантографом (токоприёмный механизм) автобуса, который располагается на крыше. При нормальных погодных условиях полная зарядка занимает 20—30 минут, при сильных морозах время зарядки может увеличиться. В среднем, при полном заряде, автобус может проехать 40 км, однако из-за пробок возможно снижение запаса хода.

busphoto.ru

При всем этом нельзя не признать, что у столичных электробусов есть ряд существенных преимуществ. Они обладают высокой маневренностью, а бесшумный и плавный ход делает поездку очень комфортной. Этот транспорт не имеет ступеней, уровень пола в салоне низкий, внутри автобус оснащен пандусами для удобства передвижения маломобильных людей. Предусмотрено место для собаки-поводыря, которое помечается специализированным синим кругом. А главной особенностью электробуса стала функция «книлинга».

Водитель, подъезжая к остановке, нажимает кнопку запуска, и инновационный транспорт «накланяется» к тротуару со стороны открытых дверей. Пассажиры, в том числе лица с ограничениями здоровья или с детскими колясками, получают возможность без труда сесть в кабину электробуса. Салон оборудован системой климат-контроля, навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также бесплатным Wi-Fi. Яркие табло позволят узнать следующую остановку, возможность пересадки на другие виды транспорта, температуру воздуха, а также ознакомит пассажиров с последними новостями Москвы. Как и все виды современного московского транспорта, электробусы оснащены системами безопасности, а также камерами видеонаблюдения.

Так или иначе, говорить об итогах внедрения электробусов в столице пока рано — горожане только приспосабливаются к нововведениям и делать предварительные выводы о целесообразности модернизации автобусного парка и использовании электробусов в столице можно будет по прошествии нескольких месяцев (хотя в конце декабря правительство Москвы планирует разыграть тендер на закупку еще 100 единиц электробусов).

выделенная полоса, технология, электромобили, дептранс
6 ноября 2018
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