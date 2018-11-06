Почему выгода от использования в Москве электробусов весьма сомнительна

В данный момент электрические автобусы курсируют по 73-ему маршруту троллейбуса, позднее на 25, 36, 42 и 83 маршрутах также будут запущены автобусы нового поколения. До конца 2018 года планируется организовать движение электробусов по 22 районам столицы. В первый месяц запуска (с 1 по 30 сентября) проезд на новом виде общественного транспорта был для москвичей и гостей столицы бесплатным. Далее стоимость будет равна проезду на любом виде наземного транспорта. Тем не менее, некоторые горожане скептически отнеслись к презентации и введению в эксплуатацию подобного транспорта: они считают бесполезным приобретение дорогостоящего подвижного состава при наличии сетей трамвайных и троллейбусных путей. По их мнению, рациональнее было бы развить уже существующие маршруты движения успешно используемого электрического транспорта города.

Действительно, проект затратный. Ведь помимо приобретения самих подвижных составов, необходима установка специализированных зарядочных пунктов. Как известно, каждый квадратный метр земли в столице, а особенно в пределах ТТК, уже выделен под какие-либо нужды города, либо его аренда обойдется в несколько миллионов рублей. Для того чтобы быстрее окупить проект, Мосгортрансом, вполне вероятно, может быть принято решение об увеличение цен на проезд в самом электробусе, а также на всем наземном транспорте столицы.

И хотя мэр Москвы отметил, что инновационные электробусы потребляют на 18% меньше электроэнергии чем троллейбусы, но тут важно помнить, что троллейбусы имеют возможность подзарядки на протяжении всего пути движения, в то время как заряда электробуса хватает приблизительно на 40 км, а далее необходима полная зарядка двигателя на специализированных станциях, которая длится около 30 минут. Расстояние, которое автобус проезжает без дополнительной подзарядки довольно мало. Это может стать ключевой проблемой их использования. Совершив рейс, водителю необходимо припарковать электробус около специализированной стойки и соединить ее контакты с пантографом (токоприёмный механизм) автобуса, который располагается на крыше. При нормальных погодных условиях полная зарядка занимает 20—30 минут, при сильных морозах время зарядки может увеличиться. В среднем, при полном заряде, автобус может проехать 40 км, однако из-за пробок возможно снижение запаса хода.