В Сеть просочились свежие фотографии нового Porsche 911

Изображения были опубликованы изданием Jalopnik, к которому фото попали из некоего закрытого форума. Известно, что после смены генерации модель с внутренним индексом 992 стала немного длиннее: передний свес пришлось увеличить по новым требованиям безопасности.

Главное отличие нового спорткара от предшественника — это крышка моторного отсека с продольными выступающими ребрами, в центре которого интегрирован стоп-сигнал в виде пары полосок. Кроме того, авто может похвастать активным задним спойлером и задними фонарями, объединенными горизонтальным светодиодным элементом.

Новый 911-й получит виртуальную приборную панель, по центру которой будет расположен аналоговый тахометр, а также сменит рычаг восьмискоростной роботизированной коробки переключения передач на электронный селектор.

Стоит напомнить, что внешность «немца» уже давно перестала быть секретом: еще прошлой зимой новинка в предсерийной версии засветилась на одной из сервисных станций, а не так давно автомобиль поймали в объективы на заправке.