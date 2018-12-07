АВТОВАЗ будет собирать автомобили без выходных

Руководство АВТОВАЗа решило ввести две дополнительные рабочие смены 15 декабря (суббота) протяженностью в 10 часом и 27 декабря (тоже суббота) на 9 часов. Работу в выходные дни предприятие компенсирует в соответствии с действующим коллективным договором, сообщается на сайте заводского профсоюза.

Эти меры пришлось предпринять, чтобы удовлетворить спрос на автомобили LADA XRAY и Largus, а также Renault Logan и Sandero, которые собирают на той же платформе. Напомним, что в ноябре официальные дилеры реализовали 33 663 автомобиля LADA, что на 15% больше прошлогодних показателей.

Традиционно российский бренд с большим отрывом занял первую строчку в отечественном рейтинге популярности. Универсалы Largus разошлись тиражом в 3680 экземпляров, а хетчбэки XRAY пришлись по вкусу 2696 покупателям. Кроме того, за указанное время продали 3542 Sandero и 3263 Logan.