В России продают еще не построенный спорткар отечественной разработки за 440 000 евро

Фото: Aviar Motors
Мало кому известная российская компания Aviar Motors представила электрический спорткар. При его создании разработчики вдохновлялись культовым Ford Mustang 1967 года. Яркую новинку назвали R67, оснастили парой электромоторов, по одному на каждую ось, и дали просто заоблачный ценник.
Светлана Ермолаева

Представители нового бренда заявляют, что силовая установка маслкара суммарно будет выдавать 840 л. с. и в силах разгонать авто с нуля до первой сотни всего за 2,2 секунды, чему смогут позавидовать большинство современных электромобилей. Кроме того, максимальную скорость ограничат настройками электроники на отметке 250 км/ч. Aviar R67 оснастят климат-контролем, панорамной крышей, пневматической подвеской и даже системой беспилотного управления.

Правда, автомобиль существует пока лишь в качестве разработки и нескольких рендеров. Первый «живой» прототип появится только через восемь месяцев. Стоит сказать, что практически вся информация об отечественной марке держится в секрете. Единственное, что удалось узнать — компания базируется в Москве, у нее есть официальный сайт, почему-то только на английском языке. А еще Aviar огласила ценник на свое детище — 440 000 евро, что по актуальному курсу составляют около 33 млн. рублей.

Во что выльется новый проект, и не станет ли он простым объектом для привлечения инвестиций, чтобы потом кануть в Лету, сказать пока сложно.

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14 декабря 2018
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