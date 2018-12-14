В России продают еще не построенный спорткар отечественной разработки за 440 000 евро

Представители нового бренда заявляют, что силовая установка маслкара суммарно будет выдавать 840 л. с. и в силах разгонать авто с нуля до первой сотни всего за 2,2 секунды, чему смогут позавидовать большинство современных электромобилей. Кроме того, максимальную скорость ограничат настройками электроники на отметке 250 км/ч. Aviar R67 оснастят климат-контролем, панорамной крышей, пневматической подвеской и даже системой беспилотного управления.

Правда, автомобиль существует пока лишь в качестве разработки и нескольких рендеров. Первый «живой» прототип появится только через восемь месяцев. Стоит сказать, что практически вся информация об отечественной марке держится в секрете. Единственное, что удалось узнать — компания базируется в Москве, у нее есть официальный сайт, почему-то только на английском языке. А еще Aviar огласила ценник на свое детище — 440 000 евро, что по актуальному курсу составляют около 33 млн. рублей.

Во что выльется новый проект, и не станет ли он простым объектом для привлечения инвестиций, чтобы потом кануть в Лету, сказать пока сложно.