Infiniti готовит к премьере новейший кроссовер

Как не сложно догадаться, основной темой стенда Infiniti станет электрификация всей продуктовой линейки. Ведь еще в начале этого года в компании объявили о том, что к 2021 году весь ее модельный ряд будет состоять исключительно из гибридных или полностью электрических пвто.

И главной фишкой Infiniti станет на заокеанском мотошоу первый «зеленый» кроссовер бренда. Электрокар, чьи характеристики представители марки пока не раскрывают, наглядно покажет публике, как будут выглядеть «Инфинити» на электротяге: и седаны, и «паркетники» получат новые пропорции салона, став гораздо просторнее по сравнению с авто текущих поколений.

Рядом с совершенно новым кроссовером встанут четырехдверный прототип Q Inspiration — его впервые показали еще год назад, а также еще один электромобиль — концепт Prototype 10. Этот спидстер успел показать себя на Конкурсе элегантности в Pebble Beach минувшим летом.