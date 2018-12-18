В России начали собирать больше легковушек

Только в ноябре на отечественных предприятиях собрали порядка 100 000 легковушек, увеличив объемы на 18,4%. Отметим, что за прошедший месяц у нас стартовало производство пары новых автомобилей: в этом отличился калининградский «Автотор», с конвейеров которого теперь сходят также кроссовер BMW X4 и спортивный седан Genesis G70. Кроме того, на калужском заводе наладили сборку Mitsubishi Pajero Sport с дизелем под капотом.

Стоит сказать, что в сегменте грузовых автомобилей не так все радужно: по данным Федеральной службы «Росстат» у нас с января по ноябрь вышло 140 000 единиц такого транспорта, понизив показатели на 2,8%. Зато автобусные заводы работали активнее, чем год назад, и собрали 27 000 экземпляров, загрузив мощности на дополнительные 16%.

Если говорить о комплектующих, то здесь закономерно цифры выросли, к примеру, двигателей внутреннего сгорания выпустили приблизительно 333 000 штук (+19,4), а кузовов — 233 000 (+23,4%).