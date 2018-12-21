Honda Civic получит вседорожную версию

Кроме внедорожного клиренса Honda Civic Versatilist получит защитные накладки в нижней части кузова и дополнительные аэродинамические элементы, в частности, отчетливо изображенные на рисунке небольшие «плавники» на стыке передних дверей и средней стойки.

Если автомобиль воплотят в серии, то он сможет составить конкуренцию Ford Focus Active, представленному около месяца назад. Правда, в России что одного, что второго ждать не стоит. А компания Honda на отечественном рынке на данный момент вообще представляет лишь две модели: кроссоверы CR-V и Pilot.

Стоит отметить, что заводские художники по какой-то причине не уделили внимание дверным ручкам. Возможно, они потеряют свой классический вид, а спрячутся в дверных панелях и будут выезжать при необходимости.

«Японец» с приподнятой подвеской позиционируется, как авто для активных городских жителей, которые иногда выбираются за город. Технические характеристики «пятидверки» представители марки пока не раскрывают. Скорее всего, в ходе презентации их и обнародуют.