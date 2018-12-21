Обыски по беспределу: произвол инспекторов ГИБДД из Кущевки узаконят по всей стране

Министерство внутренних дел под флагом «совершенствования практической деятельности сотрудников полиции» и «в целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан» собирается переписать закон «О полиции» так, чтобы дать своим сотрудникам гораздо больше прав без суда, следствия, понятых и оформления всяких бумажек «шмонать» граждан и вскрывать их машины.

Вот несколько цитат из официального сообщения МВД по этому поводу: «предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи». Характерная оговорка: «в том числе»…

Следующее пожелание полиции звучит так: «законопроектом полиции предоставляется право осуществлять… осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы… для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен».

А теперь вспомним, чем в начале прошедшего лета прославились на всю страну сотрудники поста ДПС «Кущевский», что на трассе М4 «Дон». Напомним, что в переделку тогда попал даже координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.