Обыски по беспределу: произвол инспекторов ГИБДД из Кущевки узаконят по всей стране

МВД России подготовлен проект поправок в закон «О полиции», который окончательно развяжет руки нечистоплотным правоохранителям, пользующимся служебным положением для вымогательства денег у автовладельцев на трассе.
Максим Строкер

Министерство внутренних дел под флагом «совершенствования практической деятельности сотрудников полиции» и «в целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан» собирается переписать закон «О полиции» так, чтобы дать своим сотрудникам гораздо больше прав без суда, следствия, понятых и оформления всяких бумажек «шмонать» граждан и вскрывать их машины.

Вот несколько цитат из официального сообщения МВД по этому поводу: «предлагается предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи». Характерная оговорка: «в том числе»…

Следующее пожелание полиции звучит так: «законопроектом полиции предоставляется право осуществлять… осмотр граждан, находящихся при них вещей (предметов, механизмов, веществ), транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы… для предупреждения проноса (провоза) предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен».

А теперь вспомним, чем в начале прошедшего лета прославились на всю страну сотрудники поста ДПС «Кущевский», что на трассе М4 «Дон». Напомним, что в переделку тогда попал даже координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Он описывал происходившее с ним так:

— Вас останавливают, потом просят выйти из автомобиля и неожиданно начинают досмотр машины по беспределу — без понятых и оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелек(!), а что у вас в карманах и т. п. Пока меня отвлекали, второй сотрудник мог положить в бардачок все что угодно: гранату, наркотики или труп Саддама Хуссейна…

В соцсетях и комментариях к тому материалу на портале «АвтоВзгляд» немедленно нашлась масса водителей, подтвердивших, что в «Кущевском» все именно так и происходит. Последовавшая после публикации на портале «АвтоВзгляд» проверка по линии собственной безопасности МВД показала, что тамошние гаишники действительно таким вот беспределом и занимаются.

И вот теперь МВД желает внести в закон «О полиции» поправки, которые сделают «кущевские методы» работы сотрудников ГИБДД практически эталоном поведения любого полицейского. Неужели в ведомстве теперь так мало платят сотрудникам «на земле», что руководство министерства решило дать подчиненным возможность самостоятельно «вытрясать» деньги из граждан?

автоправо, взятка, засада, ПДД, КоАП, вред здоровью, ущерб, ГИБДД
21 декабря 2018
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