Названы сроки появления в России нового Ford Focus

Как долго нашим потребителям придется довольствоваться Ford Focus предыдущего поколения? Официальный представитель российского офиса Ford Екатерина Комарова рассказала порталу «АвтоВзгляд», что в следующем году новый «Фокус» у нас точно не появится.

Предполагается, что на заводе во Всеволожске третий «Фокус» будут собирать как минимум до 2020-го. А потом компания будет рассматривать варианты дальнейшего развития событий.

— Можно продавать машины не только локальной сборки, но и импортировать, — намекнула на развитие дальнейших событий официальный представитель Ford Russia Екатерина Комарова.