Названы сроки появления в России нового Ford Focus

Автомобиль Ford Focus четвертого поколения представили публике еще весной, а до российских покупателей популярный «американец» пока не доехал. Увидим ли мы новый «Фокус» в шоу-румах и когда его ждать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как долго нашим потребителям придется довольствоваться Ford Focus предыдущего поколения? Официальный представитель российского офиса Ford Екатерина Комарова рассказала порталу «АвтоВзгляд», что в следующем году новый «Фокус» у нас точно не появится.
Предполагается, что на заводе во Всеволожске третий «Фокус» будут собирать как минимум до 2020-го. А потом компания будет рассматривать варианты дальнейшего развития событий.
— Можно продавать машины не только локальной сборки, но и импортировать, — намекнула на развитие дальнейших событий официальный представитель Ford Russia Екатерина Комарова.
Напомним, что со сменой поколения модель переехала на новую «тележку» C2, которая позволила инженерам добавить в салоне больше свободного пространства и сделать авто легче почти на 90 кг.
Силовая гамма свежего Focus представлена бензиновым литровым агрегатом EcoBoost с тремя вариантами форсировки: 85, 100 и 125 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль может приводиться в движение двигателем с отдачей в 150 «лошадей», либо 185-сильным мотором. А еще в линейку вошли три дизеля в мощностном диапазоне от 95 до 150 л. с.
Коробка передач — шестискоростная «механика», с которой мы знакомы по «Фокусу» третьей генерации, либо восьмиступенчатый «автомат».