5 самых мощных новых бюджетных седанов и хетчбэков ценой до 1 250 000 рублей

Понятное дело: лишние «лошадки» никогда не помешают, но с копейками в кармане рассчитывать на спорткар не приходится. Впрочем, даже если вы миллионер, и накопили 1 250 000 рублей, то максимум, куда можно замахнуться, так это на 150-сильную бюджетную «малолитражку». Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых дешевых «псевдозажигалок».
Как ни крути, а 150 лошадей — какой никакой, а уже табун, и, если любишь машинки погорячее, располагая суммой в 1 250 000 «деревянных», будь любезен выбирать подходящий вариант лишь среди бюджетных легковушек гольф-класса.
В списке оказалось два «корейца», два «француза» и один «чех». Зажечь можно на любом из них, но лидерами по разгону оказались представители чешского и французского автопрома.
KIA Cerato
Самым доступным седаном со 150-сильным мотором оказался KIA Cerato. Новая модель IV поколения с 2,0-литровой «четверкой» с учетом спецпредложений стоит всего 1 121 900 рублей.
А его предшественник KIA Cerato Classic с тем же агрегатом обойдется еще дешевле — в 1 014 900. Оба варианта укомплектованы шестиступенчатым «автоматом», но старая модель оказалась расторопнее — до «сотни» она разгоняется за 9,3 секунды, тогда как новая — за 9,8.
На второй позиции с наиболее доступной ценой разместился чешский лифтбэк Skoda Octavia. В комплектации Active c 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач стоит 1 152 000 рублей.
Автомобиль разгоняется до 100 км в час за 8,1 секунды. Комплектация, оснащенная семиступенчатым «роботом» DSG обойдется, как минимум, в 1 330 000 (версия Ambition), а разгоняется такая машина за 8,3 секунды.
Citroёn C4
Французский седан Citroёn C4 в комплектации Feel Edition заряжен 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоит такой вариант 1 199 000 рублей.
Citroёn C4 в топовой версии Shine Ultimate с тем же мотором и аналогичным «автоматом» обойдется уже в 1 384 000 рублей. В обоих вариантах до 100 км в час французская модель разгоняется за 8,1 секунды.
Четвертую позицию занимает еще один «француз», который является родственником С4 — седан Peugeot 408. В топовой комплектации Allure он оснащен тем же 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., что и Citroёn C4.
Коробка передач у 408-го также аналогичная — шестиступенчатый «автомат». Однако цена Peugeot повыше — 1 225 000 рублей. До «сотни» седан разгоняется, как и его родственник, за 8,1 секунды.
Hyundai Elantra
Замыкает пятерку корейский седан Hyundai Elantra с 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью все те же 150 л. с, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Речь идет о комплектации Active стоимостью 1 225 000 рублей.
Аналогичный тандем встречается у лидера нашего рейтинга — KIA Cerato. До 100 км в час Hyundai Elantra разгоняется за 9,9 секунды. Версия с «механикой» за 1 235 000 целковых делает это быстрее — за 8,8 секунды.