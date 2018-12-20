5 самых мощных новых бюджетных седанов и хетчбэков ценой до 1 250 000 рублей

Как ни крути, а 150 лошадей — какой никакой, а уже табун, и, если любишь машинки погорячее, располагая суммой в 1 250 000 «деревянных», будь любезен выбирать подходящий вариант лишь среди бюджетных легковушек гольф-класса.

В списке оказалось два «корейца», два «француза» и один «чех». Зажечь можно на любом из них, но лидерами по разгону оказались представители чешского и французского автопрома.