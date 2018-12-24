Топ-менеджер Hyundai не считает АВТОВАЗ конкурентом

Фото: Hyundai
На пресс-конференции компании Hyundai, где подводились итоги года, управляющему директору «Хендэ Мотор СНГ» Алексею Калицеву был задан щекотливый вопрос: кого из представленных на российском рынке производителей он считает серьезными конкурентами. Ответ топ-менеджера оказался весьма неоднозначным.
Кристина Извекова

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев подчеркнул, что к числу прямых соперников Hyundai относятся марки, входящие в ТОП-5 по продажам на российском рынке. В частности, родственная KIA, европейские Renault и Volkswagen, а также японская Toyota. Любопытно, что модели отечественного АВТОВАЗа он своим вниманием обделил. Почему?

Причин тому может быть несколько. Либо г-н Калицев «забыл» упомянуть тольяттинскую продукцию сознательно, ведь именно волжане уже много лет к ряду занимают лидирующие позиции, либо он считает, что товары АВТОВАЗа попросту не дотягивают до уровня изделий Hyundai.

Как бы то ни было, корейцы будут прилагать максимум усилий для того, чтобы заполучить полноправное лидерство на автомобильном рынке России. Не в последнюю очередь благодаря выводу целого букета новинок, среди которых обновленная Elantra, следующая Sonata, пара новых кроссоверов и две «заряженные» модели суббренда N.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель
24 декабря 2018
161