«Автотор» готовится к сборке нового автомобиля по полному циклу

Среди них две легковушки: KIA Sorento и Cerato. Остальные — грузовики Hyundai HD 78, HD 65, HD 35 и HD 35 City. Что это будет за новая модель, пока держится в строжайшем секрете.

На вопрос портала «АвтоВзгляд», когда же приоткроют завесу над тайной, официальный представитель завода Олеся Казарина ответила, что информация появится непосредственно перед запуском автомобиля на конвейер, а мощности будут рассчитаны на 25 000 авто в год.

По неподтвержденным данным, на «Автоторе» пропишется кроссовер Audi Q7. В настоящий момент ведется монтаж сварочной линии. Производство будет полностью готово к старту уже в марте этого года. В общей сложности в создание дополнительных мощностей инвестировали около 10 млн. евро.

Стоит добавить, что глубокой модернизации подверглась площадка BMW. Кроме производственного оборудования, там намерены отремонтировать все помещения, включая бытовые.