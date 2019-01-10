«Автотор» готовится к сборке нового автомобиля по полному циклу

Фото: «Автотор»
Калининградский «Автотор» начал активную подготовку к производству по полному технологическому циклу, включающему сварку, покраску и сборку, еще одной модели. На данный момент на мультибрендовом заводе выпускают по этой технологии шесть автомобилей.
Светлана Ермолаева

Среди них две легковушки: KIA Sorento и Cerato. Остальные — грузовики Hyundai HD 78, HD 65, HD 35 и HD 35 City. Что это будет за новая модель, пока держится в строжайшем секрете.

На вопрос портала «АвтоВзгляд», когда же приоткроют завесу над тайной, официальный представитель завода Олеся Казарина ответила, что информация появится непосредственно перед запуском автомобиля на конвейер, а мощности будут рассчитаны на 25 000 авто в год.

По неподтвержденным данным, на «Автоторе» пропишется кроссовер Audi Q7. В настоящий момент ведется монтаж сварочной линии. Производство будет полностью готово к старту уже в марте этого года. В общей сложности в создание дополнительных мощностей инвестировали около 10 млн. евро.

Стоит добавить, что глубокой модернизации подверглась площадка BMW. Кроме производственного оборудования, там намерены отремонтировать все помещения, включая бытовые.

производители, производство, автозаводы
10 января 2019
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