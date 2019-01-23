До России докатился Renault Master в пяти новых версиях

Покупатели могут выбирать «легкий» Renault Master с разными габаритами. Ценник на такой автомобиль стартует от 1 759 990 рублей. Кроме того, отечественным потребителям по-прежнему доступны модели с полной массой 3 500 и 4 500 кг. Прайс на них начинается от 2 029 990 и 2 485 990 рублей соответственно.

Стоит напомнить, что Master отличается удобным водительским креслом и неплохой шумоизоляцией, а также несколькими вариантами внутренней отделки кузова, включающими обшивку деревянными панелями. Для крепежа в полу и стенах имеются кольца, а кабина отделена от грузового отсека перегородкой со смотровым окном.

В списке электронных помощников имеются система курсовой устойчивости и ассистент при старте на склоне, есть и комплекс, улучшающий сцепление с дорогой на рыхлых и скользких поверхностях.

Фургон оснащен дизельным мотором с несколькими вариантами форсировки (125 и 150 л. с.), агрегатированным с шестискоростной механической коробкой передач.