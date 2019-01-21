Renault подняла цены только на две модели

Флагманский кроссовер Renault Koleos подорожал не во всех вариантах. В базе авто оставило прежнюю стоимость и обойдется в 1 699 000 рублей. Правда, «паркетник» только в декабре обзавелся минимальной комплектацией Comfort, изрядно из-за этого подешевев.

Зато покупка автомобиля в комплектации Executive с двухлитровым мотором мощностью 144 л. с. отныне выльется в 1 859 900 «деревянных». А кроссовер в «максималке» со 177-сильным движком встанет минимум в 2 337 900.

Ценник на универсал Renault Dokker теперь стартует от 904 990 «целковых». Такой «каблучок» оснащен двигателем объемом 1,6 л с отдачей в 82 «лошадки». Модель в топовой комплектации с дизелем, развивающим до 90 сил, оценивается от 1 129 990 рублей.

Напомним, что последний раз Renault замечали в пересмотре прейскуранта в конце сентября. Тогда на 10 000 рублей подорожали обновленные Logan и Sanderо, а также кроссоверы Kaptur и Duster.