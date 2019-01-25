Опубликованы первые фото совершенно новой модели BMW

Фото: carscoops.com
Вездесущие фотошпионы засняли совершенно новую модель BMW: автомобиль, скрытый под камуфляжной пленкой, попался во время транспортировки на автовозе. «Баварцы» готовят новый электрокар, чье появление заставит «подвинуться» американскую Tesla Model 3.
Светлана Ермолаева

Немецкие специалисты не побоялись разочаровать поклонников марки: судя по снимкам, опубликованным Carscoops, новый BMW i4 получит основные внешние черты, характерные, скорее, Gran Coupe 4-й серии, чем электрическим собратьям i3 и i8. Правда, ранее сообщалось, что при создании новинки разработчики будут вдохновляться концептом i Vision Dynamics, представленным во Франкфурте осенью 2017 года.

Вполне классическая внешность «зеленого» четырехдверного купе, по мнению маркетологов, должна привлечь к новинке большую аудиторию и показать доступность авто. Но яркие дизайнерские и технические «примочки», показывающие принадлежность к семейству i, модель все же получит. Например, особенные дверные ручки или оформление фальшрадиаторной решетки.

Предполагается, что покупатели BMW i4 смогут выбирать между задним и полным приводом. Экологически чистую «четверку» в младшей версии оснастят одним мотором. Более производительный автомобиль получит в распоряжение два электродвигателя — по одному на ось. Кроме того, разработчики собираются добиться запаса хода на одной подзарядке до 700 км.

новинки рынка, производители, производство, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, электромобили
25 января 2019
509