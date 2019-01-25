Опубликованы первые фото совершенно новой модели BMW

Немецкие специалисты не побоялись разочаровать поклонников марки: судя по снимкам, опубликованным Carscoops, новый BMW i4 получит основные внешние черты, характерные, скорее, Gran Coupe 4-й серии, чем электрическим собратьям i3 и i8. Правда, ранее сообщалось, что при создании новинки разработчики будут вдохновляться концептом i Vision Dynamics, представленным во Франкфурте осенью 2017 года.

Вполне классическая внешность «зеленого» четырехдверного купе, по мнению маркетологов, должна привлечь к новинке большую аудиторию и показать доступность авто. Но яркие дизайнерские и технические «примочки», показывающие принадлежность к семейству i, модель все же получит. Например, особенные дверные ручки или оформление фальшрадиаторной решетки.

Предполагается, что покупатели BMW i4 смогут выбирать между задним и полным приводом. Экологически чистую «четверку» в младшей версии оснастят одним мотором. Более производительный автомобиль получит в распоряжение два электродвигателя — по одному на ось. Кроме того, разработчики собираются добиться запаса хода на одной подзарядке до 700 км.