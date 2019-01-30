Когда первый российский Mercedes-Benz сойдет с конвейера

В конце прошлого года генеральный директор Mercedes-Benz Manufacturing Russia Аксель Бензе сообщил российским журналистам, что церемония открытия солнечногорского завода состоится в апреле, и тогда же увидит свет первый автомобиль с трехлучевой звездой на капоте. Теперь же его слова подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, все подготовительные мероприятия идут по плану — так, в настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Желающих трудиться на новом предприятии предостаточно. Как рассказал г-н Воробьев, конкурс среди будущих сотрудников составляет семь человек на место.

Напомним, что сначала на конвейер подмосковного завода Mercedes-Benz встанут седаны Е-класса, а чуть позже — кроссоверы GLC, GLE и GLS. Автомобили будут производиться по технологии полного цикла со сваркой и окраской. Объемы производства оцениваются в 25 000 — 30 000 машин в год.