Когда ждать в России новый KIA K900

Прайс на авто начнется от 2 969 900 рублей. За эти деньги покупатель получает седан со светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем и рулевым колесом с обогревом. Водительское кресло регулируется в 12 направлениях. Также в списке оснащения присутствуют девять подушек безопасности, парктроники, камера заднего вида и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном и 14 динамиками.

KIA K900 нового поколения доберутся до официальных дилеров 1 марта 2019 года. Остается добавить, что авто получит увеличенный гарантийный срок — до 7 лет или 150 000 км пробега.