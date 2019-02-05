Когда ждать в России новый KIA K900

Российское представительство KIA назвало дату продаж флагманского седана, сменившего поколение, а вместе с ним и имя: название Quoris уже исчезло из отечественной продуктовой линейки бренда, а на его месте появилось K900. Сколько же придется отдать за новинку отечественным покупателям?
Корейская представительская «четырехдверка» отныне носит одно имя на всех рынках, кроме родного.
В России KIA K900 будет представлена в трех комплектациях: Luxe, Prestige и Premium. Автомобиль вооружен 3,3-литровым V6 мощностью 249 л. с. А кроме того, в арсенале модели имеется 413-сильная «восьмерка» объемом 5 литров. Оба мотора работают вкупе с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода. Понятно, что более производительный движок прячется под капотом машины в топовом варианте.
Прайс на авто начнется от 2 969 900 рублей. За эти деньги покупатель получает седан со светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем и рулевым колесом с обогревом. Водительское кресло регулируется в 12 направлениях. Также в списке оснащения присутствуют девять подушек безопасности, парктроники, камера заднего вида и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном и 14 динамиками.
KIA K900 нового поколения доберутся до официальных дилеров 1 марта 2019 года. Остается добавить, что авто получит увеличенный гарантийный срок — до 7 лет или 150 000 км пробега.