В России стартовало производство KIA K900

KIA K900 оснастили 3,3-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 249 л. с. Кроме того, в арсенале «лимузина» имеется более производительная 413-сильная «восьмерка» объемом 5 л. Оба движка работают вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Стоит отметить, что вопреки тенденциям к увеличению мощности двигателей после смены поколений, новые агрегаты уступают тем, что имеются на вооружении авто сегодня. На данный момент KIA Quoris комплектуют 334-сильный движком объемом 3,8 л или пятилитровым агрегатом, выдающим до 424 «лошадей».

Напомним, что после смены генерации авто получило иную решетку радиатора и свежие бамперы. Кроме того, поменялась геометрия выштамповки кузовных деталей и элементы декоративной отделки, а также оптика.

На рынок автомобиль запустят в первом квартале этого года. Ближе к старту продаж появится подробная информация о спецификациях, комплектациях и ценниках.

Напомним, что сейчас «Автотор», помимо K900 собирает 11 моделей KIA: Picanto, Ceed, Cerato, Optima, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime, Mohave и Quoris первого поколения.