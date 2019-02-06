Стало известно, где и на каких условиях будут продавать «президентские» Aurus

Один из дилеров Aurus — компания «Авилон» — поделилась своими наработками. Вероятнее всего, первые заказы на шикарные седан и лимузин Aurus Senat можно будет сделать в салоне дилера на Волгоградском проспекте, в бутике на Петровке или в мультибрендовом центре на территории бывшего завода ЗиЛ. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказал операционный директор дивизиона компании Вагиф Бикулов.

Он уточнил, что в производство каждый отдельный автомобиль будет поступать только после того, как покупатель подпишет договор купли-продажи.

Напомним, что заказы на «президентское» авто можно делать, начиная с 15 февраля. Правда, с ценником на роскошную «четырехдверку» автостроители пока не определились. Предположительно, прайс составит около 10 млн. рублей.

Стоит сказать, что в качестве официального продавца в России будет выступать еще и компания «Панавто». Но никаких заявлений этот дилер еще не делал.