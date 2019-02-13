Призрак на дороге: новый Rolls-Royce Ghost выкатили на тесты

В зарубежных СМИ появились очередная серия фотографий нового Rolls-Royce Ghost: раньше автомобиль уже попадал в шпионские объективы во время транспортировки на автовозе. Теперь же люксовая «четырехдверка» засветилась во время движения по занесенным снегом мюнхенским улицам, правда увидеть авто в подробностях мешает плотный камуфляж.

Судя по всему, «Призрак» получил новую оптику — передние фары, проглядывающие сквозь пленку, поменяли форму. Решетка радиатора тоже выглядит иначе, напоминая переднюю часть Phantom и кроссовера Cullinan. Кроме того, очертания кармы машины выглядят более округлыми.

Ожидается, что премьера Ghost новой генерации состоится не раньше начала следующего года. Никакой конкретной информации о новинке пока не появилось, но, по некоторым данным, авто построят на алюминиевой «тележке», видимо, чтобы компенсировать большой вес новых комплектующих. Не исключено, что в подкапотном пространстве окажется прежний 6,6-литровый мотор V12, но только модернизированный и перенастроенный.