40-летний пикап Ford F-150 оснастили 914-сильным мотором

«Боевой» автомобиль окрестили как Hoonitruck. Его оснастили V-образной «шестеркой» EcoBoost, специально сконструированным инженерами Ford Performance. Движок выдает 914 л. с. при 7400 об/мин. и работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач Sadev, которая передает мощность на обе оси.

Стоит отметить, что помимо прочего автомобилю достался выполненный вручную алюминиевый кузов (этот материал автопроизводитель использует сегодня для стокового F-150) и фирменная система дистанционного запуска Ford Pass.

Hoonitruck представят публике на тюнинг-фестивале SEMA в Лас-Вегасе в ноябре.