Опубликованы первые изображения нового Land Rover Defender без камуфляжа

Ранее представители компании Land Rover говорили, что следующий Defender — это совершенно новый продукт, лишь отчасти напоминающий своего предшественника. Следовательно, и внешний вид автомобиля будет перекликаться, скорее, с экстерьерами Range Rover и Discovery, нежели с первым «Дефендером».

Зная об этом, дизайнеры портала Motor1 оформили переднюю часть своего Defender в стиле машин семейств Range Rover и Discovery — мы видим схожую радиаторную решетку, воздуховоды, оптику. Кстати, о световых приборах. По мнению наших зарубежных коллег, внедорожник в простейших исполнениях будет оснащаться галогеновыми фарами, а в более дорогих — светодиодными.

Высокий клиренс и короткие свесы гарантируют высокую проходимость, ведь Defender — машина, созданная в первую очередь для офф-роуд приключений. Ну, по крайней мере так было раньше.

Вероятнее всего, поначалу британский «вездеход» получит двухлитровый дизельный турбодвигатель, а позже в моторную гамму войдет и гибридная модификация. Впрочем, пока это лишь слухи — как оно там будет на самом деле узнаем ближе к премьере.