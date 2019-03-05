Toyota Corolla официально стала внедорожником

Toyota Corolla Trek получила в распоряжение два типа гибридных силовых установок с моторами объемом 1,8 или 2 л. Автомобиль разработали специально для людей, ведущих активный образ жизни, в частности предпочитающих проводить свободное время, крутя велосипедные педали.

Все дело в том, что «Королла» именно в этом варианте была создана в сотрудничестве со специалистами компании Trek Bicycle. Это один из крупнейших производителей велосипедов, основанный в Соединенных Штатах еще в 1976 в Ватерлу, штат Висконсин. В год эти ребята умудряются продавать до 1,5 млн. байков.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Corolla Trek добавила к стандартному 15-сантиметровому дорожному просвету еще 2 см. Автомобиль отличается перелицованными бамперами, 17-дюймовыми колесными дисками с оригинальным дизайном, а также задним стеклом и оптикой с защитным покрытием. Салон может похвастать мультимедийным комплексом с монитором диагональю семь дюймов, двухцветной обивкой кресел и вставками из дерева. В продажу новинка поступит в августе.

Кстати, рядом с Corolla Trek на стенде красуется Corolla GR Sport из подразделения GAZOO Racing, которая поступит к дилерам в начале следующего года.