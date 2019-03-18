Новейший Cadillac CT5 заменит три модели в линейке General Motors

Пресс-служба американского премиального бренда до премьеры раскрыла внешность и некоторые технические характеристики новейшего седана Cadillac CT5. О том, что новинка заменит в продуктовой линейке сразу три «четырехдверки», начали поговаривать еще два года назад. Теряющие популярность XTS, CTS и ATS снимут с конвейера в текущем году.
Седан Cadillac CT5 дебютирует в 16 апреля на мотор-шоу в Нью-Йорке. Его производство наладят на мощностях GM в Лансинге, штат Мичиган. Стоит отметить, что для этого в предприятие было вложено 211 млн. долларов.
В основу CT5 ляжет архитектура GM Alpha. Кстати, впервые эту «тележку» испытали на ATS. Автомобиль вооружат парой моторов — на выбор: двухлитровой турбированной «четверкой» и двигателем V6 Twin-Turbo объемом 3 л. Оба агрегата будут сочетаться с десятиступенчатым «автоматом». А последний, кстати, получит уникальные звуковые настройки.
До премьеры мы еще ни раз увидим новинку на видео: бренд покажет в соцсетях несколько роликов в стиле АСМР.
Для справки: автономная сенсорная меридиональная реакция (Autonomous sensory meridian response, ASMR) — это яркий позитивный эмоциональный отклик с мурашками по телу и покалыванием в затылке на видео или звуковом ряду.
Для этого художник Дарел Кери разработал камуфляжную пленку с необычным рисунком. Ну что ж, осталось устроиться поудобнее и приготовиться к зрелищу.