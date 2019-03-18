Новейший Cadillac CT5 заменит три модели в линейке General Motors

Седан Cadillac CT5 дебютирует в 16 апреля на мотор-шоу в Нью-Йорке. Его производство наладят на мощностях GM в Лансинге, штат Мичиган. Стоит отметить, что для этого в предприятие было вложено 211 млн. долларов.

В основу CT5 ляжет архитектура GM Alpha. Кстати, впервые эту «тележку» испытали на ATS. Автомобиль вооружат парой моторов — на выбор: двухлитровой турбированной «четверкой» и двигателем V6 Twin-Turbo объемом 3 л. Оба агрегата будут сочетаться с десятиступенчатым «автоматом». А последний, кстати, получит уникальные звуковые настройки.