До России докатился обновленный Subaru Legacy

Рестайлинговый Subaru Legacy все также предложен в двух комплектациях 2.5i-S и 2.5i-S ES. Ценник на «четырехдверку» в базе стартует от 2 229 000 рублей, а авто в варианте побогаче обойдется в 2 379 900 «целковых». После небольшого фейслифтинга седан немного подорожал, добавив к прайсу 10 000.

Перечень обновок, скажем прямо, не ошеломляющий: автомобиль обзавелся колесными дисками свежего дизайна, а также добавилось два новых оттенка окраски кузова — тёмно-серый Magnetite Gray Metallic и серо-синий Storm Gray Metallic. Кроме того, в оформлении слона появились декоративные элементы под «черный лак».

Гораздо важнее то, что среди систем активной безопасности отныне есть электронный стояночный тормоз с функцией автоматического прикусывания колодок, удобный для езды в городских заторах.