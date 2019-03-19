До России докатился обновленный Subaru Legacy

В России стартовал прием заказов на обновленный Subaru Legacy. Седан 2019 модельного года получил ряд изменений, коснувшихся в основном внешнего вида, но кое-что новое появилось и в списке электронных помощников.
Рестайлинговый Subaru Legacy все также предложен в двух комплектациях 2.5i-S и 2.5i-S ES. Ценник на «четырехдверку» в базе стартует от 2 229 000 рублей, а авто в варианте побогаче обойдется в 2 379 900 «целковых». После небольшого фейслифтинга седан немного подорожал, добавив к прайсу 10 000.
Перечень обновок, скажем прямо, не ошеломляющий: автомобиль обзавелся колесными дисками свежего дизайна, а также добавилось два новых оттенка окраски кузова — тёмно-серый Magnetite Gray Metallic и серо-синий Storm Gray Metallic. Кроме того, в оформлении слона появились декоративные элементы под «черный лак».
Гораздо важнее то, что среди систем активной безопасности отныне есть электронный стояночный тормоз с функцией автоматического прикусывания колодок, удобный для езды в городских заторах.
И на этом, пожалуй, все. Напомним, что Legacy для российских потребителей оснащают 2,5-литровой «четверкой» мощностью 175 л. с. с максимальным крутящим моментом в 235 Нм. Тягу распределяет на обе оси вариатор Lineartronic.
Кстати, японцы в начале февраля на Чикагском автосалоне выкатили Subaru Legacy нового поколения, уже седьмого по счету. До выхода автомобиля на рынок придется изрядно подождать: в Северной Америке модель у дилеров появится только в третьем квартале текущего года, а вот когда сдан доедет до покупателей остального мира, в том числе Европы и России, пока неизвестно.