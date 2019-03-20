Scania бьет рекорды на российском рынке, а КамАЗ падает

К слову сказать, для компании Scania Россия стала вторым по величине рынком после Бразилии. Неплохо покупают шведские большегрузы в Германии, а за ней следует Британия и Франция.

Кстати, прошедший год стал и лучшим по продажам спецтехники. Так, отечественный автопарк получил 418 самосвалов Scania, 455 грузовиков для работы в горнодобывающей отрасли и 278 авто для коммунально-дорожного хозяйства. Кроме того, было реализовано 214 лесовозов.

Стоит напомнить, что прямой конкурент — компания Volvo — за отчетный период отдала в руки покупателям 6405 грузовика, увеличив объемы на 6,7%. И почти 90% из них — локального производства, сошедшие с конвейера производства в Калуге.

Между тем, российский КамАЗ за минувший год реализовал 32 681 грузовик (89% от общего рынка). Правда, бренд начал терять популярность, продав на 1,4% меньше т/с относительно 2017-го.