Обновленная Chevrolet Niva получила настоящую мультмедийную систему

Универсальный внедорожник подвергся очередной модернизации. Наряду с появлением антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности водителя в стандартной версии, дополнения получили и комплектации побогаче.
Одно из главных новшеств посвежевшей Chevrolet Niva — наличие штатного мультимедийного комплекса. Им козыряет автомобиль в исполнениях GLC Multimedia и LEM.
Речь идет о головном устройстве на базе Windows CE 6.0 с «парящим» дисплеем диагональю 7 дюймов. Софт включает в себя навигацию от Navitel, не показывающую информацию о «пробках», а также возможность воспроизводить медиафайлы, в том числе и в видео-формате.
Не удивляйтесь: есть и Bluetooth-модуль. А еще на монитор выводится картинка с камеры заднего вида. Правда, не принудительно, а при включении задней передачи.
Агрегаты прежние — вялый бензиновый моторчик мощностью 79 л. с. и неунывающая механическая коробка передач
Все удовольствие — от 810 000 рублей. Для сравнения: базовая версия Chevrolet Niva обойдется на 130 000 дешевле.