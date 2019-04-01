Обновленная Chevrolet Niva получила настоящую мультмедийную систему

Универсальный внедорожник подвергся очередной модернизации. Наряду с появлением антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности водителя в стандартной версии, дополнения получили и комплектации побогаче.
Мирон Горин

Одно из главных новшеств посвежевшей Chevrolet Niva — наличие штатного мультимедийного комплекса. Им козыряет автомобиль в исполнениях GLC Multimedia и LEM.

Речь идет о головном устройстве на базе Windows CE 6.0 с «парящим» дисплеем диагональю 7 дюймов. Софт включает в себя навигацию от Navitel, не показывающую информацию о «пробках», а также возможность воспроизводить медиафайлы, в том числе и в видео-формате.

Не удивляйтесь: есть и Bluetooth-модуль. А еще на монитор выводится картинка с камеры заднего вида. Правда, не принудительно, а при включении задней передачи.

Агрегаты прежние — вялый бензиновый моторчик мощностью 79 л. с. и неунывающая механическая коробка передач

Все удовольствие — от 810 000 рублей. Для сравнения: базовая версия Chevrolet Niva обойдется на 130 000 дешевле.

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1 апреля 2019
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