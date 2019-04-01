Обновленная Chevrolet Niva получила настоящую мультмедийную систему

Не удивляйтесь: есть и Bluetooth-модуль. А еще на монитор выводится картинка с камеры заднего вида. Правда, не принудительно, а при включении задней передачи.

Агрегаты прежние — вялый бензиновый моторчик мощностью 79 л. с. и неунывающая механическая коробка передач

Все удовольствие — от 810 000 рублей. Для сравнения: базовая версия Chevrolet Niva обойдется на 130 000 дешевле.