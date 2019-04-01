Как выросло производство на заводе Hyundai в России

Корейцы планируют собрать на этих мощностях более 240 000 авто до конца 2019 года. Добавим, что производитель традиционно входит в первую пятерку самых популярных брендов в России, соревнуясь с LADA, KIA и Volkswagen.

Стоит отметить, что автомобили с «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» идут не только на российский рынок, но и на экспорт: с января по март включительно за границу уехало 3800 легковушек (в основном — к покупателям Беларуси, Казахстана и Азербайджана).

Напомним, что под Питером Hyundai производит две модели-бестселлера: седан Solaris и кроссовер Creta. «Четырехдверка» комплектуется 1,4-литровым мотором мощностью 99,7 л. с. или 123-сильным двигателем объемом 1,6 л. Оба они работают в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с АКП с таким же количеством скоростей. Ценник на авто стартует от 730 000 рублей.

В арсенале «паркетника» Creta найдется тот же движок, развивающий до 123 сил, а также двухлитровый агрегат с отдачей в 149,6 «лошадей». Можно выбирать автомобиль как с автоматом, так и с МКП, а также либо с передним, либо с полным приводом. Прайс на кроссовер начинается от 947 000 рублей.