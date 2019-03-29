Брак терпит крах: как при разводе делится автомобиль

ЕСЛИ КУПИЛ МАШИНУ ДО БРАКА…

Автомобиль, приобретенный одним из супругов до брака, не входит в перечень имущества, подлежащего разделу. Здесь исключений нет: можете спокойно выдохнуть — ваше останется при вас. Доказать факт покупки в период холостяцкой жизни, как понимаете, не трудно. Если возникнут вопросы, то будет достаточно предъявить договор купли-продажи.

ЕСЛИ СУПРУГИ РАССТАЮТСЯ НА ХОРОШЕЙ НОТЕ…

Хорошо, когда бывшие супруги договариваются обо всех нюансах раздела имущества без громких истерик и пересчитывания копеек. В таких ситуациях, как правило, не возникает проблем и с дележкой автомобиля, приобретенного в складчину. Здесь есть несколько вариантов.