Брак терпит крах: как при разводе делится автомобиль

Помимо прочего совместно нажитого добра — квартир, дач, особо ценных предметов интерьера, стиральных машинок и микроволновок — супругам, решившим поставить точку в отношениях, зачастую приходится делить между собой и автомобиль. Как принимается решение, с кем после развода останется железный друг, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Автомобиль, приобретенный одним из супругов до брака, не входит в перечень имущества, подлежащего разделу. Здесь исключений нет: можете спокойно выдохнуть — ваше останется при вас. Доказать факт покупки в период холостяцкой жизни, как понимаете, не трудно. Если возникнут вопросы, то будет достаточно предъявить договор купли-продажи.
ЕСЛИ СУПРУГИ РАССТАЮТСЯ НА ХОРОШЕЙ НОТЕ…
Хорошо, когда бывшие супруги договариваются обо всех нюансах раздела имущества без громких истерик и пересчитывания копеек. В таких ситуациях, как правило, не возникает проблем и с дележкой автомобиля, приобретенного в складчину. Здесь есть несколько вариантов.
Одна сторона дарит машину другой безвозмездно или же передает ее при условии денежной компенсации. Также можно продать авто, а вырученные средства поделить поровну. Главное — заверить у нотариуса документ, в котором будут зафиксированы все соглашения. Мало ли что потом взбредет в голову бывшему супругу…
ЕСЛИ БЕЗ СУДА НЕ ОБОЙТИСЬ…
Когда супруги не могут найти компромисс, в игру вступает Фемида — судья выслушивает стороны, изучает документы и определяет владельца автомобиля. Исхода может быть два: либо один получает машину, но выплачивает второму компенсацию в размере половины стоимости авто, либо один получает машину, а второй — другое совместное имущество с аналогичной ценностью.
Важно помнить, что до того, как судья выносит решение, автомобиль в обязательном порядке проходит оценку стоимости на момент развода. Следовательно, супругам приходится тратится на услуги экспертов, а также на госпошлину, размер которой зависит от суммы иска. В общем, лучше договариваться по-хорошему — дешевле выйдет.
Еще один нюанс — решение судьи может зависеть от наличия у сторон водительского удостоверения и необходимости использования личного транспорта. К примеру, если муж «лишенец», а его жена каждый день мотается по школам и кружкам с малолетними детьми, то железный конь с наибольшей долей вероятности останется у нее.
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЕЙ НЕСКОЛЬКО…
Нередко случается и такое, что супруги вынуждены делить сразу несколько машин. Скажем, муж ездит на новом внедорожнике премиум-класса, а его жена, недавно окончившая автошколу, осваивает искусство вождения на сильно «бэушном» хетчбэке. Сохранять за каждой стороной «ее» авто — несправедливо. А потому нехитрым способом выводится средняя «по семье» стоимость транспорта и кому-то присуждается компенсация.
То есть, внедорожник, оцененный в 6 млн. рублей, может остаться за мужем, а хетчбэк, чей прайс на момент развода составляет 500 000 целковых — за женой. Но при таких раскладах любителю дорогих машин придется перевести на счет своей бывшей супруги 2 750 000 рублей. Поясним, считается так: (6 млн. + 500 000) / 2 — 500 000 = 2 750 000
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ КРЕДИТНЫЙ…
Учитывая, сколько машин сегодня приобретается на заемные средства, совсем не удивительно, что судьям часто приходится разбираться и с кредитными авто. Многие полагают, что в такой ситуации ссуда тяжелым грузом ложиться на плечи того, кто подписывал договор с банком, но нет. Кредит, оформленный в браке — общая проблема.
Если долг незначительный, то судья может присудить автомобиль вместе с кредитом одному из супругов, а второго обязать выплатить компенсацию. Второй вариант — муж и жена по решению Фемиды выставляют машину на продажу. Вырученные средства вносятся в счет погашения ссуды, а оставшиеся — делятся пополам.