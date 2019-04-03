Infiniti подготовил для Шанхайского моторшоу новый седан

Последние пару лет Infiniti радовал поклонников своими прототипами со словом Inspiration в названии. Так, в начале прошлого года бренд представил седан Q Inspiration, а в этом году презентовал полностью электрический кроссовер QX Inspiration. Все они дебютировали исключительно в Детройте.

Но, видимо, пришло время ломать традиции: электрическая спортивная «четырехдверка» предстанет перед публикой 16 апреля в Китае. Кстати, концепт станет не только наглядным примером того, как будут выглядеть будущие «зеленые» спорт-седаны марки, но и предвестником серийной модели.

Для затравки пресс-служба Infiniti опубликовала черно-белый тизер, дающий представление о задней части авто, а технические подробности о новинке пока держатся под семью замками. Но в описании новинки говорится, что салон седана поделен на две основные зоны — место водителя, «свободное от лишних элементов», и пространство для пассажиров. Не собираются ли японцы показать наработки в области автономного управления? Узнаем после премьеры.