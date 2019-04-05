Renault выкатит новую бюджетную модель

Правда, речь идет пока о модели для индийских потребителей, но не стоит исключать, что Renault Triber, зарекомендовав его там, приедет и на другие развивающиеся рынки. Автомобиль будет доступен с тремя рядами кресел, причем последний не только умеет складываться, но и полностью снимается, чтобы максимально использовать полезный объем багажника.

Ожидается, что вэн, чей запуск намечен на предстоящий июль, вооружат литровым бензиновым трехцилиндровым мотором мощностью 68 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». По сообщению издания IndianAutosBlog будет автомобиль и в модификации с турбомотором, но его представят позднее.

Renault Triber оценили приблизительно в 530 000 — 800 000 рупий, что в рублях по актуальному курсу можно приравнять к 500 000 — 756 000 рублей. Так что авто вполне могло бы стать альтернативой LADA Largus. Кстати, накануне в России стартовали продажи последнего в сверхэкономичной битопливной версии, чей мотор работает как на бензине, так и на природном газе.