Кого признают виновником аварии, случившейся при встречном разъезде во дворе

Фото: www.thetimes.co.uk/
Дорожные аварии случаются не только на проезжей части, но и во дворах жилых домов, где водителям порой приходится высчитывать миллиметры, дабы не зацепить припаркованный транспорт, «глухослепых» пешеходов или встречную машину. И если с обездвиженными авто и прохожими в «дворовых» ДТП виноват шофер, то со «встречниками» всегда возникают сложности. Как такие происшествия «разбирают» сотрудники ГИБДД, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Согласно п.1.2 ПДД, дворы — как и жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное — являются прилегающей территорией, не предназначенной для сквозного движения транспортных средств. Правила «поведения» на этих самых прилегающих территориях также регламентируются ПДД — в частности, после ДТП водители должны включить «аварийку», выставить оранжевые «треугольники» и вызвать ГИБДД.

Тем, кто движется по прилегающей территории, следует помнить несколько важных правил. Во-первых, если во дворе одна дорога пересекается с другой аналогичной, то действует «помеха справа» — при отсутствии знаков, естественно. Во-вторых, при въезде на прилегающую территорию нужно всегда уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, а выезжая с нее — всем участникам движения. И, наконец, в-третьих, скорость машины не должна превышать 20 км/ч — опять же, если нет иных предписаний.

Почему эти и другие правила важно соблюдать? Как минимум, потому что те, кто их нарушает, признаются виновниками ДТП при встречном разъезде, и это не говоря уж об элементарной безопасности.

Фото: Московский Комсомолец

Скажем, вы неспешно двигались вдоль своего дома, подыскивая местечко, как вдруг из-за угла показалась другая машина. В попытке разъехаться в тесном пространстве автомобили таки коснулись друг друга — пусть и мелкое, но ДТП. Если кто-то проигнорировал правила, то вопросов у сотрудников ГИБДД, скорее всего, не возникнет. А как быть, когда оба водителя их соблюдали? Кого посчитают виновником?

Многие думают, что если оба авто находились в движении, то имеет место обоюдная вина, однако это заблуждение. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров, определить зачинщика в подобных авариях всегда непросто. Гаишники опрашивают свидетелей, отсматривают записи с камер наблюдения, изучают повреждения машин и только после этого устанавливают виновника. По крайней мере, они должны так делать.

Как же показывает практика, в подавляющем большинстве спорных ситуаций, где выявить зачинщика довольно сложно, сотрудники ГИБДД в подробности не вникают: максимум, выслушав обоих водителей, просматривают записи с видеорегистраторов — при наличии таковых, естественно. А далее — признают и того, и другого рулевого виновным.

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5 апреля 2019
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