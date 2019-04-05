Кого признают виновником аварии, случившейся при встречном разъезде во дворе

Согласно п.1.2 ПДД, дворы — как и жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное — являются прилегающей территорией, не предназначенной для сквозного движения транспортных средств. Правила «поведения» на этих самых прилегающих территориях также регламентируются ПДД — в частности, после ДТП водители должны включить «аварийку», выставить оранжевые «треугольники» и вызвать ГИБДД.

Тем, кто движется по прилегающей территории, следует помнить несколько важных правил. Во-первых, если во дворе одна дорога пересекается с другой аналогичной, то действует «помеха справа» — при отсутствии знаков, естественно. Во-вторых, при въезде на прилегающую территорию нужно всегда уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, а выезжая с нее — всем участникам движения. И, наконец, в-третьих, скорость машины не должна превышать 20 км/ч — опять же, если нет иных предписаний.

Почему эти и другие правила важно соблюдать? Как минимум, потому что те, кто их нарушает, признаются виновниками ДТП при встречном разъезде, и это не говоря уж об элементарной безопасности.