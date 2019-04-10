Чем опасны автомобили, всю зиму простоявшие в сугробе

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Подснежник — первый весенний цветок — ядовитое растение, которое может вызвать рвоту и головокружение. Автомобилистов, которые предпочитают переждать зиму и выезжают только по весне, тоже называют «подснежниками». И не без оснований…
Эдуард Раскин

Установив автомобиль на почетное место во дворе еще в октябре, обладатель забывает о нем до весны. Не прогревает, порой даже не чистит, и, конечно, не выкатывает. Доводы бывают разные: опасности зимней дороги, отсутствие надобности и зимней резины, реагенты, убивающие кузов за считанные секунды. Так и стоит сугроб, пока не растает. В апреле «подснежник» раскопают, аккумулятор зарядят, протрут тряпкой лобовое стекло и выкатят на дороги. Чтобы стать причиной многочисленных аварий.

И дело тут вовсе не в человеке, сидящем за рулем. Автомобиль, он ведь как велосипед: научившись однажды, невозможно потерять сноровку за несколько месяцев. Пара сотен метров по двору — и руки вспомнят. А вот железо, увы, не столь послушно. За долгую зиму, проведенную под толстой снежной шапкой, да затянувшуюся весну, с ее аквариумной влажностью, приводят узлы и агрегаты в негодность. И машина перестает слушать водителя, который только начал вспоминать ПДД. Дьявольская смесь!

Ты тормоз чтоль?

За время долгого простоя больше прочих страдают тормозные механизмы: диски и колодки покрываются ржавчиной, превращая тормозной путь во взлетную полосу. Более того, нарост неравномерен, поэтому каждое из колес норовит остановиться по-своему. Вектор такого авто при торможении определить невозможно, в худшем случае — машину просто развернет, спровоцировав массовое ДТП.

Чтобы избежать столь печального исхода, нужно прокачать тормоза, а после, очень аккуратно, на медленной скорости «претереть» механизмы. Если доступные методы не принесли результата, то необходимо разобрать суппорты и очистить ржавчину вручную, применив специальную «химию». При самом дорогостоящем раскладе, диски и колодки придется заменить, а механизм отдать на разбор и восстановление мастерам.

Приключения электроника

Зимняя «спячка» плохо сказывается на электрике. Разрушаются катушки зажигания, страдает генератор и высоковольтные провода, садится аккумулятор. Если при первом весеннем пуске двигатель предательски затроил, то спешить с выводами не стоит: во-первых, агрегату надо дать прогреться, а во-вторых, просохнув, система может прийти в норму.

Но вероятность появления «джеки чана» — значка Check Engine на приборной панели — невероятно высока. Если пиктограмма загорелась и не тухнет, то проверку следует начать именно с катушек — они наиболее подвержены хворям после столь длительного простоя с многократной переменой погоды. Задача не самая сложная: если катушка в автомобиле одна — так бывает на старых восьмиклапанных моторах — то выбирать не из чего, меняем и едем дальше. Если же катушек больше, например на 16-клапанных движках их ставят по четыре штуки — по одной на свечу — то на заведенном двигателе следует снимать по одной. Такая диагностика позволит мгновенно определить «выбывшего бойца».

Поездка с неисправной электрикой’отразится на поведении авто на дороге: машина будет дергаться, слабо разгоняться и глохнуть. И, однажды, когда будет нужно, просто не сможет совершить маневр. Так и случаются аварии на ровном месте.

Резиновая уточка

«Подснежнику» зимняя резина не требуется — и на «лете» в сугробе отлично стоится. Причем проверять давление в шинах и подкачивать в случае необходимости тоже не обязательно. В итоге покрышка деформируется, покрывается трещинами и грыжами. И обязательно лопнет на мелкой ямке, которыми так богата русская дорога.

Только вот водитель не будет к этому готов, потому что к такому невозможно заранее подготовиться. Профессионал удержит автомобиль в полосе, может быть даже «отрулится» и сумеет избежать ДТП. Проснувшийся «подснежник», придерживающий руль пузом или коленом, вряд ли успеет даже схватить «баранку». Как на зло, по соседней полосе будет проскакивать таксист, а на пешеходный переход вальяжно выйдет ценитель качественного звука в огромных наушниках. И будет в городе на одну пробку больше.

Чтобы почувствовать автомобиль, вникнуть в дорожную кутерьму мегаполиса и вновь краем глаза замечать в зеркале «летунов» и «торопыг», нужно не менее суток. За эти 24 часа может произойти слишком много неприятных событий, которые потом придется расхлебывать долгие месяцы. Простая аккуратность, запас по времени и посещение СТО поможет сберечь не только нервные клетки, которые не восстанавливаются, но и бюджет, который лучше потратить на диагностику автомобиля и новые шины.

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10 апреля 2019
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