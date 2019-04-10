Чем опасны автомобили, всю зиму простоявшие в сугробе

Установив автомобиль на почетное место во дворе еще в октябре, обладатель забывает о нем до весны. Не прогревает, порой даже не чистит, и, конечно, не выкатывает. Доводы бывают разные: опасности зимней дороги, отсутствие надобности и зимней резины, реагенты, убивающие кузов за считанные секунды. Так и стоит сугроб, пока не растает. В апреле «подснежник» раскопают, аккумулятор зарядят, протрут тряпкой лобовое стекло и выкатят на дороги. Чтобы стать причиной многочисленных аварий.

И дело тут вовсе не в человеке, сидящем за рулем. Автомобиль, он ведь как велосипед: научившись однажды, невозможно потерять сноровку за несколько месяцев. Пара сотен метров по двору — и руки вспомнят. А вот железо, увы, не столь послушно. За долгую зиму, проведенную под толстой снежной шапкой, да затянувшуюся весну, с ее аквариумной влажностью, приводят узлы и агрегаты в негодность. И машина перестает слушать водителя, который только начал вспоминать ПДД. Дьявольская смесь!