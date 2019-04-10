Hyundai представила новую модульную платформу

Как пообещала пресс-служба Hyundai, новая «тележка» поможет сделать автомобили не только безопаснее, но и даст больший простор для дизайнерских решений, а кроме того, собранные на ее основе авто будут еще и экономичнее расходовать топливо.

Вдаваясь в подробности, представители бренда поделились, что в конструкции платформы использован некий сверхпрочный сплав стали. Безопасность при столкновении увеличивают также усиленные детали, изготовленные методом горячей штамповки: кузов поглощает больше энергии, распределяя нагрузку в трех направлениях и предотвращая деформацию салона.

Инженерам даже удалось добиться того, чтобы при фронтальном ударе машину не разворачивало и не крутило по дорожному полотну. Кстати, автомобили, построенные на новой платформе получают низкий центр тяжести и уменьшенную массу, что сделает машину устойчивее во время движения.

Стоит сказать, что архитектуру третьего поколения уже опробовали на новой Hyundai Sonata, правда, пока только за пределами Европы. Кстати, стильная «легковушка» доберется и до российских покупателей. Как ранее уже писал портал «АвтоВзгляд», сборка авто стартует в конце года на мультибрендовом заводе «Автотор» под Калининградом.