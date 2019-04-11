Infiniti рассекретил до премьеры новый спорт-седан

Седан Infiniti Qs Inspiration продемонстрируют публике живьем на моторшоу в Шанхае, чьи двери распахнутся буквально через несколько дней — 16 апреля. Внешность дебютанта практически один в один повторяет дизайн экологически чистого концептуального кроссовера QX Inspiration, чья премьера прошла на Детройтском автосалоне в самом начале года.

По официальным данным, автомобиль получит привод на все колеса (e-AWD). Другие технические подробности японцы держат в секрете. Не исключено, что новинка унаследует силовую установку от прототипа Nissan IMs, представленного в январе на том же моторшоу в Детройте. «Ниссановский» концепткар оснастили парой электромоторов — по одному на каждую ось — суммарной мощностью 483 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 800 Нм. Разработчики обещают, что запаса энергии одного полного заряда батарейки хватит на 612 км.

Стоит отметить, что создатели Qs Inspiration по значимости сравнивают новинку с Q45 — первым полноразмерным седаном Infiniti, начавшим свою историю вместе с маркой в 1989 году.