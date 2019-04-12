Кабриолеты Aurus засветились на Красной площади

В объективы попались кабриолеты Aurus с мягким верхом, облаченные в довольно плотный камуфляж. Но определить принадлежность авто к первому российскому люксовому бренду не составляет труда: сквозь ткань отчетливо видны очертания капота, характерных фальшрадиаторной решетки и оптики.

Стоит отметить, что парадные автомобили отличаются двухдверным кузовом. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», салон таких авто снабжен металлическим поручнем для езды стоя.

Не исключено, что в модельном ряду Aurus, наряду с седаном, лимузином, внедорожником и фургоном, может появиться и серийное купе. А, после ожидаемого дебюта 9 мая, он может пополниться и кабриолетом.

Напомним, что все Aurus собираются на одной модульной платформе и оснащены 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 л. с., девятискоростным «автоматом» и полным приводом. В ближайшее время у дилеров должны появиться в продаже «четырехдверки» Aurus Senat. Прайс на них пока не объявлен, но предполагается, что цена машины окажется в районе 10 млн. рублей.