Aurus Arsenal впервые официально представлен на фото

Фургон из президентского кортежа выполнен в одном стиле с седаном Aurus Senat: та же массивная фальшрадиаторная решетка, занимающая все пространство от крышки капота до нижней кромки бампера, фары с парой секторов дневных ходовых огней каждая и одной формы воздухозаборники по обеим сторонам от «гриля».

Никаких официальных заявлений о том, когда Aurus Arsenal пополнит продуктовую линейку, пока не делалось. Но фото явно свидетельствует о том, что до дебюта минивэна осталось не так много времени.

Напомним, что «Арсенал», кстати, названный так в честь группы Арсенальных башен Московского кремля, построили на одной модульной платформе с «Сенатом». Представительский вэн вооружили той же силовой установкой с 4,4-литровым V8 мощностью 598 л. с. с максимальным крутящим моментом в 880 Нм, дополненным «мягким гибридом». Тягу на обе оси распределяет девятиступенчатый «автомат». Седан с таким мотором может достигать первой сотни менее, чем за 6 секунд.

Ценники на автомобили Aurus пока не объявляли, хотя уже начали принимать предзаказы на седан и лимузин. По некоторым данным, прайс на «четырехдверку» будет начинаться от 10 млн. рублей. Ожидается, что прейскурант обнародуют где-то в середине апреля.