Сколько люксовых автомобилей ездят по российским дорогам

Всего на территории РФ зарегистрировано около 12 700 автомобилей класса Luxe. На их долю от общего числа авто (к началу года по отечественным дорогам катались 43,5 млн. «легковушек») пришлось всего 0,03%.

Больше всего роскошных авто сгруппировалось в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В первом оказалось 8500 дорогостоящих автомобилей, а во втором — 1500 экземпляров. Кстати, именно на столичный автопарк пришлось более 53% шикарных машин (6800 штук).

Второе место в рейтинге регионов разделили Подмосковье и Санкт-Петербург с результатом в 1200 единиц. ТОП-3 закрывает Краснодарский край, где проживает 391 владелец люксовых машин. За ним, по данным агентства «Автостат», следуют по порядку: Свердловская область (178 автомобилей), Ростовская (172 машины), Татарстан (118 экземпляров), Самара и область (118 единиц), Чеченская Республика (113 авто), Ставропольский край (112 «легковушек») и Челябинский регион (105 штук).

Стоит напомнить, что не так давно, аналитики подсчитали все премиальные автомобили в российском автопарке и разложили по полочкам, машины каких брендов из этого сегмента предпочитают россияне.