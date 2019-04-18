Назван лучший в мире автомобиль 2019 года

Фото: World Car Awards
Автосалон в Нью-Йорке, стартовавший накануне, стал площадкой для подведения итогов конкурса «Всемирный автомобиль года — 2019». Среди номинантов на премию высокое жюри, состоящее из 86 экспертов, съехавшихся из 25 стран, выбрало трех финалистов и определило главного победителя.
Светлана Ермолаева

До финала, состоявшегося на Нью-йоркском моторшоу, добрались экологически чистые кроссоверы Audi e-tron и Jaguar I-Pace, а также Volvo 60-ой серии (седан S60 и универсал V60). По итогам последнего голосования пальму первенства завоевал «британец».

Jaguar I-Pace приводится в движение парой электродвигателей общей мощностью 400 л. с. с максимальным крутящим моментом в 696 Нм. Питающая их батарея позволяет проехать на одной подзарядке до 470 км пути. Первую сотню премиальный «паркетник» разменивает за 4,8 с. Модель представлена и на российском рынке, ее ценник начинается от 6 246 000 рублей.

На фото Jaguar I-Pace 2019

Кроме основной премии, I-Pace взял еще два приза, получив звание лучшего в мире «зеленого» авто и став обладателем дизайна, не имеющего себе равных.

В номинации «Лучший в мире премиальный автомобиль-2019» первым стал пятидверный фастбэк Audi A7, среди споткаров «золото» взял McLaren 720S, а лучшим городским авто оказался Suzuki Jimny.

Напомним, что ровно год назад на Североамериканском автосалоне номинировали «Всемирный автомобиль 2018 года». Тогда лидером конкурса, проводимого уже 15 лет подряд, был назван Volvo XC60 второго поколения.

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18 апреля 2019
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