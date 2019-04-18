Назван лучший в мире автомобиль 2019 года

До финала, состоявшегося на Нью-йоркском моторшоу, добрались экологически чистые кроссоверы Audi e-tron и Jaguar I-Pace, а также Volvo 60-ой серии (седан S60 и универсал V60). По итогам последнего голосования пальму первенства завоевал «британец».

Jaguar I-Pace приводится в движение парой электродвигателей общей мощностью 400 л. с. с максимальным крутящим моментом в 696 Нм. Питающая их батарея позволяет проехать на одной подзарядке до 470 км пути. Первую сотню премиальный «паркетник» разменивает за 4,8 с. Модель представлена и на российском рынке, ее ценник начинается от 6 246 000 рублей.