Московские власти приготовили новую коварную ловушку для автовладельцев

MK
Стало известно о планах столичных властей постепенно полностью избавиться от ограждений вокруг газонов и зеленых насаждений в столице. Для автомобилистов это означает опасность неожиданно «попасть» на немалый штраф.
Максим Строкер

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что заборчики вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно исчезнут.

— Позиция такая: от этого отказаться. Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения: где-то у переходов и особо опасных мест, — сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, до последнего времени заборчики ставились для защиты от нарушителей, паркующих машины на газонах.

— Сегодня нормативно-правовая и административная база позволяет к таким нарушителям применять штрафные санкции. И мы видим, что все меньше и меньше нарушителей, заезжающих на газон. Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся, — добавил чиновник.

Для водителей города это означает следующее. До последнего времени они прекрасно понимали: если безжизненный клочок земли, «затоптанный» до состояния бетона или почти целиком покрытый каменюками огорожен заборчиком, значит это — газон и парковаться тут не стоит.

Теперь же, когда заборы вокруг газонов будут удалены, у «не местных» — водителей, приезжающих в незнакомый район, — появятся проблемы. Припаркуешься на подобном неогороженном пятачке, а через некоторое время обнаружишь, что тебя оштрафовали за парковку на газоне.

Пока твоя машина стояла на клочке глины или утоптаном снежном пятачке, мимо проходил специально обученный муниципальный работник, который сфотографировал ее своим муниципальным планшетом и оформил тебе штраф. Оказывается, ты парковался на газоне! Напомним, что сейчас за стоянку на нем для водителя-частника предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. А если ты попался на таком нарушении, будучи за рулем авто, зарегистрированного на юрлицо, то штраф вырастает уже до 300 000 рублей!

Деньги от этих взысканий идут прямиком в бюджет города. Как ни парадоксально, но логика подсказывает: у городских властей есть прямой резон создавать дополнительные возможности для нарушителей запрета на парковку на газонах.

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18 апреля 2019
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