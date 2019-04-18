Московские власти приготовили новую коварную ловушку для автовладельцев

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что заборчики вокруг газонов в столичных дворах и на улицах постепенно исчезнут.

— Позиция такая: от этого отказаться. Останутся только заграждения в рамках требований правил дорожного движения и безопасности населения: где-то у переходов и особо опасных мест, — сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, до последнего времени заборчики ставились для защиты от нарушителей, паркующих машины на газонах.

— Сегодня нормативно-правовая и административная база позволяет к таким нарушителям применять штрафные санкции. И мы видим, что все меньше и меньше нарушителей, заезжающих на газон. Не здорово, когда город разрезан на кусочки отдельными заборчиками, их надо содержать, они ломаются, создают неприглядный вид, сокращая пространство, поэтому мы от них потихонечку отказываемся, — добавил чиновник.

Для водителей города это означает следующее. До последнего времени они прекрасно понимали: если безжизненный клочок земли, «затоптанный» до состояния бетона или почти целиком покрытый каменюками огорожен заборчиком, значит это — газон и парковаться тут не стоит.