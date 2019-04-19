Новый кабриолет BMW 4-й серии проходит дорожные испытания

«Баварец» только выиграет от этой перемены, освободив больше места в багажном отделении и немного сбросив вес. На фотографиях, опубликованных заокеанским изданием Motor1, крыша уже опущена и поднят дефлектор между первым и вторым рядом, чтобы защитить водителя от ветра.

На корме испытательного образца можно заметить интегрированный спойлер со стоп-сигналом. Плюс отлично видна пара разнесенных патрубков выхлопной системы с трапециевидным срезом. Точно такими же оснащен новый BMW M340i. И это неспроста: по некоторым данным, «четверка» разделит одну архитектуру под названием CLAR (Cluster Architecture) с 3-й серией. К слову сказать «тележка» дебютировала в 2015 году в основе BMW 7-й серии. На ней же построили последний Z4 и Toyota Supra.