Новый кабриолет BMW 4-й серии проходит дорожные испытания

Фото: BMW
Под прицел шпионских объективов попал новый BMW 4-й серии Convertible: кабриолет, закутанный в камуфляжную пленку, вывели на дорожные испытания. Уподобившись свежему родстеру Z4, «четверка» поменяет жесткий верх на тканевую крышу.
Светлана Ермолаева

«Баварец» только выиграет от этой перемены, освободив больше места в багажном отделении и немного сбросив вес. На фотографиях, опубликованных заокеанским изданием Motor1, крыша уже опущена и поднят дефлектор между первым и вторым рядом, чтобы защитить водителя от ветра.

На корме испытательного образца можно заметить интегрированный спойлер со стоп-сигналом. Плюс отлично видна пара разнесенных патрубков выхлопной системы с трапециевидным срезом. Точно такими же оснащен новый BMW M340i. И это неспроста: по некоторым данным, «четверка» разделит одну архитектуру под названием CLAR (Cluster Architecture) с 3-й серией. К слову сказать «тележка» дебютировала в 2015 году в основе BMW 7-й серии. На ней же построили последний Z4 и Toyota Supra.

Предположительно, кабриолет выйдет в версии 430i с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 255 л. с. Не стоит исключать того, что авто появится и в М-исполнении, вооруженное 382-сильным движком объемом 3 л.

Если говорить о «трешке», то до России обновленный седан уже добрался, правда, пока в модификациях 320d и 320 d xDrive с мотором мощностью 190 л. с., а также в версии 330i, вооруженный агрегатом, развивающим до 258 л. с. Немного позднее будут доступны BMW 340i и М3.

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20 апреля 2019
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