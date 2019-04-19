Можно ли ехать, если в дороге потек радиатор?

Фото https://reddevilradiators.com.au
Любая течь в системе охлаждения не позволит продолжить эксплуатацию автомобиля. Особенно, если речь идет о прохудившемся радиаторе. Можно ли доехать до спасительного подъемника своим ходом с пробитым радиатором?
Эдуард Раскин

Как показывает практика, даже новая оригинальная деталь порой «дает слабину» и выходит из строя. Случается это не только в пробках, но и на трассе, когда до ближайшего СТО многие сотни километров. Неужели придется расчехлить заначку «на отпуск» и отдать «кровные» эвакуаторщику?

Во-первых, нужно успокоиться и собраться с мыслями, а затем локализовать место течи. Если причиной «исхода» охлаждающей жидкости стал один их шлангов, то набор хомутов, отвертка и пассатижи позволят добраться до ремонтной станции. На дворе уже весна, погодные условия позволят временно долить в систему простой воды и без последствий доехать «своим ходом».

Крутить мотор «в звон» не стоит, но в ровном ритме движения машина пройдет и тысячу километров и «на стяжках». Единственный совет: периодически останавливаться и проверять герметичность соединений, доливая по необходимости охлаждающую жидкость.

И все-таки радиатор

Но что делать, если «охлаждайка» течет из радиатора? Причин может быть три: заводской брак, износ и механическое повреждение.. Если пробоина образовалась в месте сварки, то, считай, повезло. Заделать такую дыру проще всего: герметик, «холодная сварка», специальные составы, которые продаются на любой пристойной АЗС справятся с проблемой.

Сложнее обстоят дела, если треснул патрубок: на многих современных радиаторах он сделан из пластика. Придется долго замазывать трещину, параллельно «наглухо» соединяя шланг с радиатором. По прибытии на место ремонта, резиновое изделие, скорее всего, тоже нужно будет менять.

Но самая большая проблема — дыра от камня или столкновения в «сотах» радиатора. «Низколетящий» камень запросто пробьет брешь в тонкой алюминиевой конструкции, а мелкое ДТП, которое не оставило следов на кузове, может поставить точку в истории ключевого узла всей системы охлаждения авто.

Только технически подготовленный водитель способен соберать из подручных материалов пробку, заглушить пробой и доехать до СТО. Сделать это без опыта практически невозможно. Впрочем, если есть интернет…

Вместо послесловия

Любой «срочный ремонт» системы охлаждения — временное решение. Не стоит забывать об этом. Все вышеописанные методики не позволяют забыть о проблеме: последующий маршрут нужно прокладывать через мастерскую, где «колхоз» уберут, промоют систему и заменят радиатор и охлаждающую жидкость. Ездить постоянно в таком режиме не стоит — любая «латка» со временем отвалится.

И напоследок полезный совет: чтобы немного снизить давление в системе, нужно выломать из пробки на радиаторе предохранительный клапан. Эта хитрость позволит добраться до сервиса с меньшим количеством остановок.

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19 апреля 2019
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