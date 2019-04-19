Можно ли ехать, если в дороге потек радиатор?

Как показывает практика, даже новая оригинальная деталь порой «дает слабину» и выходит из строя. Случается это не только в пробках, но и на трассе, когда до ближайшего СТО многие сотни километров. Неужели придется расчехлить заначку «на отпуск» и отдать «кровные» эвакуаторщику?

Во-первых, нужно успокоиться и собраться с мыслями, а затем локализовать место течи. Если причиной «исхода» охлаждающей жидкости стал один их шлангов, то набор хомутов, отвертка и пассатижи позволят добраться до ремонтной станции. На дворе уже весна, погодные условия позволят временно долить в систему простой воды и без последствий доехать «своим ходом».

Крутить мотор «в звон» не стоит, но в ровном ритме движения машина пройдет и тысячу километров и «на стяжках». Единственный совет: периодически останавливаться и проверять герметичность соединений, доливая по необходимости охлаждающую жидкость.