В Германии продается «Запорожец» за 30 000 евро

«Запорожец», выпущенный в 1987 году, прошел полный процесс восстановления, при этом у него сохранился оригинальный кузов и двигатель. Из новых комплектующих у него только аккумулятор и покрышки.

Машина, зарегистрированная в Польше, тридцать семь лет простояла в гараже. В прошлом году ее уже пытались продать в два раза дороже — за 60 000 евро (4,5 миллиона рублей), но безуспешно.

Напомним, что в январе в Болгарии был продан отреставрированный «Запорожец» ЗАЗ-695А 1968 года выпуска примерно за те же деньги — 42 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно 2 376 750 рублей.