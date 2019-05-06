Новый Land Rover Defender готовится к продаже

Как сообщила пресс-служба бренда, новый Land Rover Defender готовится к проверке на буксировку тяжеловесных грузов и на форсирование рек. В общей сложности «Деф» пройдет еще около 45 000 различных индивидуально разработанных тестов, прежде чем его сборку наладят на свежепостроенной производственной площадке компании в словакской Нитре.

Между тем, модель новой генерации уже преодолела более 1,2 млн. км по раскаленным пескам пустыни и в условиях 40-градусных морозов на заледенелых дорогах Арктики. В частности, автомобиль побывал на каменистых тропах Соединенных Штатов, на британских «грунтовках» и дубайских дюнах.

Стоит напомнить, что совсем недавно порталу «АвтоВзгляд» стали известны точные сроки запуска модели на рынок: премьера «Дефендера» намечена на грядущую осень. По некоторым неподтвержденным данным «британца» прикатят на автосалон во Франкфурте. В шоу-румах автомобиль появится не раньше первого квартала следующего года.