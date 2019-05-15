Новый Volkswagen Golf показал свой интерьер

Наброски интерьера опубликовали наши коллеги из зарубежного издания Carscoops, утверждающие, что эти официальные рисунки были представлены на ежегодном собрании акционеров компании Volkswagen.

Судя по всему, интерьер готовящегося к премьере VW Golf будет довольно серьезно отличаться от салона авто текущего поколения. Дисплей виртуальной «приборки» визуально сливается в единой целое с экраном мультимедийного комплекса. Он то и взял на себя основную функцию управления климатической установкой и аудиосистемой: кнопки практически исчезли с центральной консоли.

Похоже, что разработчики упразднили и привычный рычаг переключения передач (у «автомата»), заменив его на селектор более компактных размеров. А рядом с ним расположили клавишу электронного стояночного тормоза. Кроме того, появились новые ниши для хранения мелочевки и нашлось место для беспроводной зарядки телефона.

Напомним, что представители бренда наконец-то озвучили окончательные сроки премьеры нового «Гольфа»: автомобиль впервые продемонстрируют поклонникам модели в конце февраля следующего года.