Volkswagen превратит Polo в новый бюджетный кроссовер

Судя по всему, новинку, построенную на базе MQB A0, назовут Volkswagen T-Sport. Такие данные попали в руки наших зарубежных коллег из Autocar со ссылкой на патенты, поданные брендом в Бразилии. По собственным данным издания, автомобиль выйдет на мировой рынок уже в следующем году.

Технические данные о кроссовере пока не афишируются, но эксперты предполагают, что новинкой окажется, скорее, завышенный хетчбэк с неким внедорожным потенциалом, нежели полноценный кроссовер. Полного привода не ожидается. Доберется ли авто до отечественных потребителей, говорить рановато.