Volkswagen превратит Polo в новый бюджетный кроссовер

В Сети растиражировали информацию, что компания Volkswagen, собираясь выжать все из потенциала SUV-сегмента, запланировала выпуск еще одного компактного кроссовера, собранного на основе Polo. Новейший «паркетник» встанет в самом хвосте продуктовой линейки ниже VW T-Cross.
Судя по всему, новинку, построенную на базе MQB A0, назовут Volkswagen T-Sport. Такие данные попали в руки наших зарубежных коллег из Autocar со ссылкой на патенты, поданные брендом в Бразилии. По собственным данным издания, автомобиль выйдет на мировой рынок уже в следующем году.
Технические данные о кроссовере пока не афишируются, но эксперты предполагают, что новинкой окажется, скорее, завышенный хетчбэк с неким внедорожным потенциалом, нежели полноценный кроссовер. Полного привода не ожидается. Доберется ли авто до отечественных потребителей, говорить рановато.
Зато другая новинка — компактный Volkswagen T-Cross, построенный на той же «тележке» MQB A0 — вполне может прописаться на отечественном рынке. Правда, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки Александра Филиппова, T-Cross появится у нас не раньше 2021 года.
Европейские продажи этой модели уже стартовали. Автомобиль представлен с литровым бензиновым мотором мощностью 95 и 115 л. с., а также со 150-сильным движком объемом 1,5 л. Кроме того, в арсенале авто имеется дизель, развивающий 95 «лошадей».