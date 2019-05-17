ГАЗ разработал собственную автоматическую коробку передач

Фото: Группа ГАЗ
В открытой базе Федерального агентства «Росстандарт» появилось дополненное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автобус «Вектор NEXT». Модель получила новый «автомат» собственной разработки «Группы ГАЗ».
Светлана Ермолаева

Судя по документу, новый агрегат — это классическая шестискоростная гидромеханическая коробка передач, получившая заводской индекс ГАЗ 1К0806. Свежесозданная АКП составит пару 4,4-литровому четырехцилиндровому дизелю ЯМЗ-53423 мощностью 170 л. с. или 166-сильному движку на тяжелом топливе Cummins ISF объемом 3,8 л. Ожидается, что новинка будет представлена уже в текущем году.

Напомним, автобус малого класса «Вектор NEXT» собирают на Павловском заводе, входящем в состав «Группы ГАЗ». Авто, построенное на шасси «Газон NEXT», вмещает от 39 до 53 пассажиров.

Кстати, на днях официально представили еще одну новинку автобусного автопарка — обновленный IVECO VSN 700, совместное детище итальянцев и отечественных специалистов из компании «СТ Нижегородец». Автобус построен на шасси с пневматической подвеской, может похвастать широкими дверями и навороченной системой кондиционирования.

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17 мая 2019
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