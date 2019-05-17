ГАЗ разработал собственную автоматическую коробку передач

Судя по документу, новый агрегат — это классическая шестискоростная гидромеханическая коробка передач, получившая заводской индекс ГАЗ 1К0806. Свежесозданная АКП составит пару 4,4-литровому четырехцилиндровому дизелю ЯМЗ-53423 мощностью 170 л. с. или 166-сильному движку на тяжелом топливе Cummins ISF объемом 3,8 л. Ожидается, что новинка будет представлена уже в текущем году.

Напомним, автобус малого класса «Вектор NEXT» собирают на Павловском заводе, входящем в состав «Группы ГАЗ». Авто, построенное на шасси «Газон NEXT», вмещает от 39 до 53 пассажиров.

Кстати, на днях официально представили еще одну новинку автобусного автопарка — обновленный IVECO VSN 700, совместное детище итальянцев и отечественных специалистов из компании «СТ Нижегородец». Автобус построен на шасси с пневматической подвеской, может похвастать широкими дверями и навороченной системой кондиционирования.