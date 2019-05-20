UAZ показал старую новую «Буханку»

Автомобиль УАЗ-452, в народе прозванный за свои формы «Буханкой», запустили в производство в 1965 году. Примерно в это же время заводские специалисты начали работать в направлении увеличении грузоподъемности автомобиля. Изначально машина могла принять на борт 1200 кг поклажи, к слову сказать, этот показатель модель практически сохранила и по сей день, увеличив его на какие-то 25 кг.

А тогда инженеры создали трехостный грузовик, получивший индекс УАЗ-452ДГ. «Головастик» получил грузоподъемность в 2000 кг, но вместе с этим и массу недостатков. В первую очередь, авто сильно и нецелесообразно увеличило ценник.